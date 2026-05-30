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Nike Everyday Elevated Crew-Socken (3 Paar) - Weiß

Nike Everyday Elevated

Crew-Socken (3 Paar)

€ 19,99
Weiß
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Ein Upgrade für deinen Alltag. Wir haben unsere Signature-Socken in jeder Hinsicht verbessert. Von weicheren Garnen, die ihre Form behalten, über eine wolkenweiche Dämpfung für ultimativen Komfort bis hin zu einer aktualisierten, eng anliegenden Passform – mit ihnen wird jeder Schritt zum Kurzurlaub. Die Nike-Basketball-Grafiken sorgen für ein luxuriöses Finish.


  • Gezeigte Farbe: Weiß
  • Style: IH8631-901

Nike Everyday Elevated

€ 19,99

Ein Upgrade für deinen Alltag. Wir haben unsere Signature-Socken in jeder Hinsicht verbessert. Von weicheren Garnen, die ihre Form behalten, über eine wolkenweiche Dämpfung für ultimativen Komfort bis hin zu einer aktualisierten, eng anliegenden Passform – mit ihnen wird jeder Schritt zum Kurzurlaub. Die Nike-Basketball-Grafiken sorgen für ein luxuriöses Finish.

Vorteile

  • Die Dämpfung an Ferse und Fußballen sorgt für ein weiches Tragegefühl.
  • Die technische Unterstützung des Fußgewölbes und die aktualisierte Passform umschließen deinen Fuß und sorgen für ein bequemes, rutschfestes Tragegefühl.
  • Die verstärkten Zehen und die Ferse sind so konzipiert, dass sie der täglichen Beanspruchung mühelos standhalten.
  • Die Nike Dri-FIT-Technologie hält dich angenehm trocken.
  • Das durchgehende Mesh auf dem Fußrücken sorgt für Atmungsaktivität.
  • Die unter dem Fuß aufgenähte Größe verhindert Verwechslungen beim Anziehen.

Produktinformationen

  • Nike Basketball-Grafik
  • 65 % Baumwolle/32 % Polyester/3 % Elastan.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Weiß
  • Style: IH8631-901

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Guido370997321

    Ottimo prodotto veramente comodi

Nike Everyday Elevated Crew-Socken (3 Paar)

Nike Everyday Elevated

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