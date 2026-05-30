Nike Everyday Elevated Crew-Socken (3 Paar)

Ein Upgrade für deinen Alltag. Wir haben unsere Signature-Socken in jeder Hinsicht verbessert. Von weicheren Garnen, die ihre Form behalten, über eine wolkenweiche Dämpfung für ultimativen Komfort bis hin zu einer aktualisierten, eng anliegenden Passform – mit ihnen wird jeder Schritt zum Kurzurlaub. Die Nike-Basketball-Grafiken sorgen für ein luxuriöses Finish.

Gezeigte Farbe: Weiß

Style: IH8631-901