Nike Essentials Hooded Coverall Overall (Babys)

Nike Essentials Hooded Coverall
Overall für Babys
Klarna An der Kasse verfügbar.
In diesem Coverall aus weichem French-Terry-Material, das für ein angenehmes Tragegefühl auf der Haut sorgt, fühlen sich die kleinsten Athleten so richtig wohl. Der durchgehende Reißverschluss an der Vorderseite erleichtert das An- und Ausziehen. Die Kapuze gewährleistet zusätzlichen Schutz und ein besonders bequemes Tragegefühl.
- Gezeigte Farbe: Pale Ivory
- Style: FV4455-110
Nike Essentials Hooded Coverall
In diesem Coverall aus weichem French-Terry-Material, das für ein angenehmes Tragegefühl auf der Haut sorgt, fühlen sich die kleinsten Athleten so richtig wohl. Der durchgehende Reißverschluss an der Vorderseite erleichtert das An- und Ausziehen. Die Kapuze gewährleistet zusätzlichen Schutz und ein besonders bequemes Tragegefühl.
Vorteile
Ein durchgehender Reißverschluss ermöglicht einfaches An- und Ausziehen und einfache Lagenlooks.
Produktinformationen
- 60 % Baumwolle / 40 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Pale Ivory
- Style: FV4455-110
Größe und Passform
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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