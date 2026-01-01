Nike Essentials Hooded Coverall Overall (Babys)

Nike Essentials Hooded Coverall

€ 27,99

In diesem Coverall aus weichem French-Terry-Material, das für ein angenehmes Tragegefühl auf der Haut sorgt, fühlen sich die kleinsten Athleten so richtig wohl. Der durchgehende Reißverschluss an der Vorderseite erleichtert das An- und Ausziehen. Die Kapuze gewährleistet zusätzlichen Schutz und ein besonders bequemes Tragegefühl.

Vorteile Ein durchgehender Reißverschluss ermöglicht einfaches An- und Ausziehen und einfache Lagenlooks.