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Erling Haaland Club Fleece Nike Fußball-Shorts (ältere Kinder) - Phantom/Hot Punch

Erling Haaland Club Fleece

Nike Fußballshorts (ältere Kinder)

30 % Rabatt

Ausverkauft:

Dieses Produkt ist derzeit nicht verfügbar

Repräsentiere deinen Lieblingsspieler und bleibe dabei angenehm warm: Diese Fleece-Shorts sind mit einer Grafik versehen, die von Erlings magnetischer Wirkung auf dem Feld inspiriert ist.


  • Gezeigte Farbe: Phantom/Hot Punch
  • Style: IO5901-027

Erling Haaland Club Fleece

30 % Rabatt

Repräsentiere deinen Lieblingsspieler und bleibe dabei angenehm warm: Diese Fleece-Shorts sind mit einer Grafik versehen, die von Erlings magnetischer Wirkung auf dem Feld inspiriert ist.

Produktinformationen

  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Taschenbeutel: 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Phantom/Hot Punch
  • Style: IO5901-027

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 147 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

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