Erling Haaland Club Fleece Nike Fußball-Shorts (ältere Kinder)

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Erling Haaland Club Fleece
Nike Fußballshorts (ältere Kinder)
30 % Rabatt
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Repräsentiere deinen Lieblingsspieler und bleibe dabei angenehm warm: Diese Fleece-Shorts sind mit einer Grafik versehen, die von Erlings magnetischer Wirkung auf dem Feld inspiriert ist.
- Gezeigte Farbe: Phantom/Hot Punch
- Style: IO5901-027
Erling Haaland Club Fleece
30 % Rabatt
Repräsentiere deinen Lieblingsspieler und bleibe dabei angenehm warm: Diese Fleece-Shorts sind mit einer Grafik versehen, die von Erlings magnetischer Wirkung auf dem Feld inspiriert ist.
Produktinformationen
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Taschenbeutel: 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Phantom/Hot Punch
- Style: IO5901-027
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 147 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
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Erling Haaland Club Fleece
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