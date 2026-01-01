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England Tech Fleece Nike Fußballhose für ältere Kinder (Jungen) - Work Blue/Weiß

England Tech Fleece

Nike Fußballhose für ältere Kinder (Jungen)

€ 84,99
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Unser hochwertiges, leichtes Tech Fleece ist außen und innen geschmeidig und bietet dir jede Menge Wärme, ohne aufzutragen. So kannst du dein Team bei jedem Wetter anfeuern.


  • Gezeigte Farbe: Work Blue/Weiß
  • Style: IB7869-486

England Tech Fleece

€ 84,99

Unser hochwertiges, leichtes Tech Fleece ist außen und innen geschmeidig und bietet dir jede Menge Wärme, ohne aufzutragen. So kannst du dein Team bei jedem Wetter anfeuern.

Produktinformationen

  • Body: 53 % Baumwolle / 47 % Polyester; Taschenbeutel (Handrücken): 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Work Blue/Weiß
  • Style: IB7869-486

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 138 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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