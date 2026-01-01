England Strike Strick-Fußballhose mit Nike Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)

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Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Die schmale Passform und die schweißableitende Technologie sind Designdetails, die speziell auf die Fußballstars von morgen zugeschnitten sind. Sie sorgen dafür, dass du kühl und entspannt bleibst, während du deine Fähigkeiten perfektionierst.