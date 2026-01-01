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England Club Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen) - Midnight Navy/Weiß

England Club

Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)

€ 49,99
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Kälte darf niemals der Grund sein, warum du England nicht repräsentierst. Glatt auf der Außenseite, weich angeraut innen. Dieses leichte Fleece ist ein unkompliziertes Kleidungsstück, wenn du etwas mehr Wärme möchtest.


  • Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Weiß
  • Style: IB7846-410

England Club

€ 49,99

Kälte darf niemals der Grund sein, warum du England nicht repräsentierst. Glatt auf der Außenseite, weich angeraut innen. Dieses leichte Fleece ist ein unkompliziertes Kleidungsstück, wenn du etwas mehr Wärme möchtest.

Produktinformationen

  • Vordertasche
  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Kapuzenfutter: 100 % Baumwolle Rippmaterial: 97 % Baumwolle / 3 % Elastan;
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Weiß
  • Style: IB7846-410

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 155 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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