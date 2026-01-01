England 2026/27 Nike Pitch Ball

England 2026/27 Pitch Ball

€ 24,99

Mit dem Nike Pitch Fußball zeigst du deine Liebe zum Spiel. Er wurde für deine Trainingseinheiten und zur Verbesserung deiner Beinarbeit entwickelt und verfügt über eine strapazierfähige Hülle für eine konsistente Leistung.

Vorteile Durch die maschinengenähte, texturierte Hülle werden Form, Ballgefühl und Strapazierfähigkeit optimiert. Die Gummiblase sorgt für eine nachhaltige Druck- und Formbeständigkeit.