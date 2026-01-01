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England 2026/27 Nike Pitch Ball - Weiß/Obsidian

England 2026/27 Pitch Ball

Nike Pitch Ball

€ 24,99

Klarna An der Kasse verfügbar.

Mit dem Nike Pitch Fußball zeigst du deine Liebe zum Spiel. Er wurde für deine Trainingseinheiten und zur Verbesserung deiner Beinarbeit entwickelt und verfügt über eine strapazierfähige Hülle für eine konsistente Leistung.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Obsidian
  • Style: IQ7531-100

England 2026/27 Pitch Ball

€ 24,99

Mit dem Nike Pitch Fußball zeigst du deine Liebe zum Spiel. Er wurde für deine Trainingseinheiten und zur Verbesserung deiner Beinarbeit entwickelt und verfügt über eine strapazierfähige Hülle für eine konsistente Leistung.

Vorteile

Durch die maschinengenähte, texturierte Hülle werden Form, Ballgefühl und Strapazierfähigkeit optimiert. Die Gummiblase sorgt für eine nachhaltige Druck- und Formbeständigkeit.

Produktinformationen

  • Er wurde für deine Trainingseinheiten und zur Verbesserung deiner Beinarbeit entwickelt und verfügt über eine strapazierfähige Hülle für eine konsistente Leistung.
  • 62 % Polyester / 28 % Nylon / 5 % Gummi / 5 % Elastan
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Obsidian
  • Style: IQ7531-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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