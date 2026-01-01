England 2026/27 Nike Heritage Crossbody-Tasche

England 2026/27 Heritage Crossbody-Tasche
Nike Heritage Crossbody
Klarna An der Kasse verfügbar.
Die Nike Heritage Crossbody-Tasche ist eine Alternative zur klassischen Hüfttasche und bietet praktischen Stauraum in einem Design, das du auf der Brust trägst. Ein Futura-Logo-Print und ein einfach verstellbarer Riemen machen ihn zu einem cleveren Konzept für den Einsatz im Alltag. Die Tasche mit Hauptfach und Zubehör eignet sich zur übersichtlichen Aufbewahrung deiner Ausrüstung. Dieses Produkt besteht zu mindestens 65 % aus recyceltem Polyester.
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
- Style: IQ6787-451
England 2026/27 Heritage Crossbody-Tasche
Die Nike Heritage Crossbody-Tasche ist eine Alternative zur klassischen Hüfttasche und bietet praktischen Stauraum in einem Design, das du auf der Brust trägst. Ein Futura-Logo-Print und ein einfach verstellbarer Riemen machen ihn zu einem cleveren Konzept für den Einsatz im Alltag. Die Tasche mit Hauptfach und Zubehör eignet sich zur übersichtlichen Aufbewahrung deiner Ausrüstung. Dieses Produkt besteht zu mindestens 65 % aus recyceltem Polyester.
Vorteile
Die Haupttasche mit Reißverschluss eignet sich zur sicheren Aufbewahrung deiner größeren Gegenstände. Zusätzliche Reißverschlusstasche zur sicheren Aufbewahrung von kleinen Gegenständen.
Produktinformationen
- Der verstellbare Riemen ermöglicht eine personalisierbare Passform.
- 100 % Polyester
- Handwäsche
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
- Style: IQ6787-451
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu England 2026/27 Heritage Crossbody-Tasche.
England 2026/27 Heritage Crossbody-Tasche