England 2026/27 Nike Heritage Crossbody-Tasche

England 2026/27 Heritage Crossbody-Tasche

€ 29,99

Die Nike Heritage Crossbody-Tasche ist eine Alternative zur klassischen Hüfttasche und bietet praktischen Stauraum in einem Design, das du auf der Brust trägst. Ein Futura-Logo-Print und ein einfach verstellbarer Riemen machen ihn zu einem cleveren Konzept für den Einsatz im Alltag. Die Tasche mit Hauptfach und Zubehör eignet sich zur übersichtlichen Aufbewahrung deiner Ausrüstung. Dieses Produkt besteht zu mindestens 65 % aus recyceltem Polyester.

Vorteile Die Haupttasche mit Reißverschluss eignet sich zur sicheren Aufbewahrung deiner größeren Gegenstände. Zusätzliche Reißverschlusstasche zur sicheren Aufbewahrung von kleinen Gegenständen.