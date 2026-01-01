England 2026/27 Nike Academy Rucksack

England 2026/27 Academy Rucksack

€ 49,99

Das Wetter hält dich nicht vom Training ab und sollte dir deshalb auch nicht deine trockene Ausrüstung zunichte machen. Egal, ob er auf dem Boden abgestellt wird oder an einem Zaun hängt: Dieser Rucksack kommt auch mit Spiel- und Trainingsbedingungen zurecht, die alles andere als ideal sind – und bietet dir in seiner Vordertasche genug Platz für deinen Ball. Der Regenschutz ist mit der Nike Storm-FIT-Technologie ausgestattet, um zusätzlichen Schutz vor den Elementen zu bieten, während das Mesh an der Tasche für Atmungsaktivität und Belüftung an Schönwettertagen sorgt.

Vorteile Die Nike Storm-FIT-Technologie schützt dich vor Wind und Regen, wodurch du bei jedem Wetter hohen Tragekomfort genießen kannst. Gepolsterte, verstellbare Schulterträger ermöglichen eine bequeme Passform.