England 2026/27 Nike Academy Ball

England 2026/27 Academy Ball

€ 32,99

Mit der innovativen OmniSculpt-Technologie des Academy Fußballs führst du die Torschützenliste an. Die in das Gehäuse eingearbeiteten Kerben lassen die Luft um den Ball herumfließen und sorgen für eine präzisere Flugbahn.

Vorteile Die Nike Aerowsculpt-Technologie nutzt vorgeformte Kerben, um die Luftzirkulation auf der Balloberfläche zu unterbrechen, und sorgt so für weniger Widerstand und eine stabilere Flugbahn.