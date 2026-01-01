Nike Energy wasserdichte Fußballhose aus Webmaterial (ältere Kinder)

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Nike eroberte vor 30 Jahren die Fußballwelt im Sturm. Diese wasserabweisende Hose hat die gleichen Details wie die zeitlosen Designs aus der Mitte der 90er-Jahre, aber mit der Technologie, die du benötigst, um im modernen Spiel standzuhalten.