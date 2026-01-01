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Nike Energy Tanktop (Damen) - Schwarz

Recyclingmaterialien

Nike Energy

Damen-Tanktop

€ 119,99
Schwarz
Phantom
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Genieße Tragekomfort mit diesem schmal geschnittenen, mehrlagigen Tanktop aus leichtem, elastischem Material.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: IO1985-010

Nike Energy

€ 119,99

Genieße Tragekomfort mit diesem schmal geschnittenen, mehrlagigen Tanktop aus leichtem, elastischem Material.

Produktinformationen

  • 94 % Polyester / 6 % Elastan
  • Enge Passform
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: IO1985-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe L bei einer Körpergröße von 174 cm
    • Enge Passform: eng anliegend und passgenau
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Nike Energy Tanktop (Damen)

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