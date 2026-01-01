Nike Energy Tanktop (Damen)

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Recyclingmaterialien
Nike Energy
Damen-Tanktop
€ 119,99
Klarna An der Kasse verfügbar.
Genieße Tragekomfort mit diesem schmal geschnittenen, mehrlagigen Tanktop aus leichtem, elastischem Material.
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IO1985-010
Nike Energy
€ 119,99
Genieße Tragekomfort mit diesem schmal geschnittenen, mehrlagigen Tanktop aus leichtem, elastischem Material.
Produktinformationen
- 94 % Polyester / 6 % Elastan
- Enge Passform
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IO1985-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe L bei einer Körpergröße von 174 cm
- Enge Passform: eng anliegend und passgenau
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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