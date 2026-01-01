Nike Energy Shorts aus Webmaterial (Damen)

Diese leichten Shorts sorgen mit zwei Materialschichten (einer engen Innenschicht und einer lockeren Außenschicht) für Tragekomfort und Schutz. Dank der vielen Taschen musst du dir über deine Essentials keine Gedanken machen und kannst dich voll und ganz auf dein Tempo konzentrieren.

Gezeigte Farbe: Phantom

Style: IO1988-030