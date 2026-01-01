Nike Dura Feel 10 Golfhandschuh (links, regulär) (3er-Pack)

Der Nike Dura Feel 10 Golfhandschuh sorgt mit leichtem Kunstleder an der Handinnenfläche für sicheren Grip. Das Stretch-Material am Handrücken ermöglicht natürliche Bewegungsfreiheit bei jedem Schwung. Diese aktualisierte Version verfügt über eine verstärkte Handfläche und einen verstärkten Daumen, um zusätzliche Strapazierfähigkeit an den entscheidenden Stellen zu gewährleisten.

Gezeigte Farbe: Pearl White/Pearl White/Schwarz

Style: IO1741-284