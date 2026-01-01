Nike Dura Feel 10
Golfhandschuh (links, regulär) (3er-Pack)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Der Nike Dura Feel 10 Golfhandschuh sorgt mit leichtem Kunstleder an der Handinnenfläche für sicheren Grip. Das Stretch-Material am Handrücken ermöglicht natürliche Bewegungsfreiheit bei jedem Schwung. Diese aktualisierte Version verfügt über eine verstärkte Handfläche und einen verstärkten Daumen, um zusätzliche Strapazierfähigkeit an den entscheidenden Stellen zu gewährleisten.
- Gezeigte Farbe: Pearl White/Pearl White/Schwarz
- Style: IO1741-284
Nike Dura Feel 10
Der Nike Dura Feel 10 Golfhandschuh sorgt mit leichtem Kunstleder an der Handinnenfläche für sicheren Grip. Das Stretch-Material am Handrücken ermöglicht natürliche Bewegungsfreiheit bei jedem Schwung. Diese aktualisierte Version verfügt über eine verstärkte Handfläche und einen verstärkten Daumen, um zusätzliche Strapazierfähigkeit an den entscheidenden Stellen zu gewährleisten.
Vorteile
- Premium-Kunstleder an Handfläche und Daumen für einen gleichmäßigen Grip am Schläger und Kontrolle über deinen Schwung.
- Stretch-Material am Handrücken ermöglicht natürliche Bewegungsfreiheit.
Produktinformationen
- Handinnenfläche: 60 % PU-Leder / 30 % Polyester / 10 % Nylon; Rückseite: 50 % PU-Leder/45 % Polyester/5 % Elastan; Sonstige Materialien: 40 % Polyester/32 % PU-Leder/10 % Elastan
- Handwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Pearl White/Pearl White/Schwarz
- Style: IO1741-284
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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