Nike Dura Feel 10 Damen-Golfhandschuh (linke Hand)

Luva sintética golf
ritap238325579
Boa tamanho certo
Klarna An der Kasse verfügbar.
Der Nike Dura Feel 10 Golfhandschuh sorgt mit leichtem Kunstleder an der Handinnenfläche für sicheren Grip. Das elastische Material am Handrücken ermöglicht natürliche Bewegungsfreiheit bei jedem Schwung. Diese aktualisierte Version verfügt über eine verstärkte Handfläche und einen verstärkten Daumen, um zusätzliche Strapazierfähigkeit an den entscheidenden Stellen zu gewährleisten.
Nike Dura Feel 10
Der Nike Dura Feel 10 Golfhandschuh sorgt mit leichtem Kunstleder an der Handinnenfläche für sicheren Grip. Das elastische Material am Handrücken ermöglicht natürliche Bewegungsfreiheit bei jedem Schwung. Diese aktualisierte Version verfügt über eine verstärkte Handfläche und einen verstärkten Daumen, um zusätzliche Strapazierfähigkeit an den entscheidenden Stellen zu gewährleisten.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
3.6 Sterne
Luva sintética golf
ritap238325579
Boa tamanho certo
Mislead
kyler401860166
It is a female glove, which is not stated anywhere. Ended up giving the glove away and buying a new one from the pro shop over my holiday.
FEMALE GOLF GLOVE!
Baljit
THIS IS A FEMALE GOLF GLOVE! it doesn’t say that anywhere when ordering so watch out! Nike please make it clear on the website and during sizing options that this is a female glove.
Nike Dura Feel 10