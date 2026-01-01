Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set Bausatz mit exklusiver Minifigur

Tricks und Bausteine? Lass dem Chaos freien Lauf! Zeig deine wildesten Trickshots (und deinen Nike Style) und lass dich von einem überlebensgroßen Nike Dunk dabei unterstützen. Mit diesem Bausatz aus der Nike x LEGO® Kollektion kannst du mit deiner LEGO® Minifigur alle Winkel zum Korb austesten oder dich vom Nike Dunk unterstützen lassen. Bau ihn, wie du dir es vorstellst, um ein episches Spiel zu zeigen.

Gezeigte Farbe: Gym Red/Weiß

Style: LE1002-687