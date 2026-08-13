Nike Dunk Low Schuh für ältere Kinder

JasmineW223231254
My Daughter love them they was for school match her uniforms
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieser vom Basketball inspirierte Held deiner Sneaker-Kollektion ist mit klassischen Besätzen, Dämpfung und einem Old-School-Profil ausgestattet und bleibt damit den klassischen Nike-Vibes treu.
Nike Dunk Low
Dieser vom Basketball inspirierte Held deiner Sneaker-Kollektion ist mit klassischen Besätzen, Dämpfung und einem Old-School-Profil ausgestattet und bleibt damit den klassischen Nike-Vibes treu.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.8 Sterne
JasmineW223231254
My Daughter love them they was for school match her uniforms
Legoooo!
AmandaM261010329
Love the look and feel of these shoes! Very unique and received lots of compliments while wearing them!
Nike Dunks
The Godmother
[This review was collected as part of a promotion.] Purchased these for my daughter for summer shoes & she absolutely loves them
Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
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Nike Dunk Low