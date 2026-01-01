Nike Dri-FIT Set aus Webjacke mit durchgehendem Reißverschluss und Hose (jüngere Kinder)

Dieser Performance-Trainingsanzug aus gewebtem Material mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie hält dein Kind beim Spielen kühl und trocken. Die Kapuzenjacke hat einen durchgehenden Reißverschluss und praktische Taschen an den Seitennähten. Die dazu passende schmal zulaufende Hose hat einen elastischen Bund für eine bequeme Passform. Kombiniere dieses Set mit einem beliebigen Nike Dri-FIT Tanktop oder T-Shirt für einen Komplettlook, der für Bewegung gemacht ist.

Gezeigte Farbe: Schwarz

Style: JA3410-010