Nike
Dri-FIT Set aus T-Shirt und Crossover-Shorts (jüngere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Mit diesem süßen zweiteiligen Set kannst du deine kleinen Sportler:innen ganz einfach einkleiden. Das Grafik-T-Shirt mit kastiger Passform hat den Look eines Kurzoberteils und einen Rundhalsausschnitt ohne Etikett für unkomplizierten Tragekomfort. Die passenden Shorts sind mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie ausgestattet, damit die Kids beim Spielen kühl und trocken bleiben. Der elastische Crossover-Bund sorgt für eine bequeme Passform und einen modernen Look.
- Gezeigte Farbe: Ghost
- Style: IW1820-055
Nike
Mit diesem süßen zweiteiligen Set kannst du deine kleinen Sportler:innen ganz einfach einkleiden. Das Grafik-T-Shirt mit kastiger Passform hat den Look eines Kurzoberteils und einen Rundhalsausschnitt ohne Etikett für unkomplizierten Tragekomfort. Die passenden Shorts sind mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie ausgestattet, damit die Kids beim Spielen kühl und trocken bleiben. Der elastische Crossover-Bund sorgt für eine bequeme Passform und einen modernen Look.
Produktinformationen
- T-Shirt: 60 % Baumwolle / 40 % Polyester Shorts: 100 % Polyester Innenshorts: 88 % Polyester / 12 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Ghost
- Style: IW1820-055
Größe und Passform
- Model trägt Größe 6 bei einer Körpergröße von 109 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike.
Nike