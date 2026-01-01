Nike Dri-FIT Set aus T-Shirt und Crossover-Shorts (jüngere Kinder)

Mit diesem süßen zweiteiligen Set kannst du deine kleinen Sportler:innen ganz einfach einkleiden. Das Grafik-T-Shirt mit kastiger Passform hat den Look eines Kurzoberteils und einen Rundhalsausschnitt ohne Etikett für unkomplizierten Tragekomfort. Die passenden Shorts sind mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie ausgestattet, damit die Kids beim Spielen kühl und trocken bleiben. Der elastische Crossover-Bund sorgt für eine bequeme Passform und einen modernen Look.

Gezeigte Farbe: Ghost

Style: IW1820-055