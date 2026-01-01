Nike Dri-FIT Miler Set aus Oberteil und Shorts (jüngere Kinder)

Ob auf dem Platz, dem Feld oder dem Spielplatz, dieses zweiteilige Set ist der optimale Begleiter für Spiel und Spaß. Es ist mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie ausgestattet, damit die Kids beim Spielen kühl und trocken bleiben. Das Strick-T-Shirt hat einen reflektierenden Besatz und einen Rundhalsausschnitt ohne Etikett für unkomplizierten Tragekomfort. Die gewebten Shorts verfügen über einen elastischen Bund für eine bequeme Passform.

Gezeigte Farbe: Schwarz

Style: IU5337-010