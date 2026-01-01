Nike Dri-FIT Miler Set aus Oberteil mit Viertelreißverschluss und Hose (jüngere Kinder)

Mit diesem aufeinander abgestimmten, zweiteiligen Tracksuit aus Materialien mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie bleiben kleine Sportler:innen beim Spielen kühl und trocken. Das Oberteil zum Überziehen hat einen Viertelreißverschluss für einfaches An- und Ausziehen, reflektierende Akzente und Daumenöffnungen für einen modernen Touch. Die Hose verfügt über einen elastischen Bund für eine bequeme Passform. Die Taschen bieten Stauraum für kleine Gegenstände und die schmal zulaufenden Beine haben Bündchen mit einem Reißverschluss.

Gezeigte Farbe: Schwarz

Style: IU5336-010