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Hoch bewertet
Nike Dri-FIT Club unstrukturierte Metall-Swoosh-Cap - Schwarz/Metallic Silver

Recyclingmaterialien

Nike Dri-FIT Club

Unstrukturierte Metall-Swoosh-Cap

€ 27,99
Schwarz/Metallic Silver
Light Smoke Grey/Metallic Silver
Weiß/Metallic Silver
Midnight Navy/Metallic Silver
Pink Smoke/Metallic Gold
Camo Green/Metallic Silver
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Verbessere deinen Swoosh-Style mit dieser mittelhohen, unstrukturierten Club Cap. Der gebogene Schirm und das Swoosh-Logo aus Metall verleihen deinem Look ein klares Finish. Schweißableitende Technologie sorgt für kühlen Tragekomfort, während du das Beste aus warmem, sonnigem Wetter machst.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Metallic Silver
  • Style: FB5372-010

Nike Dri-FIT Club

€ 27,99

Verbessere deinen Swoosh-Style mit dieser mittelhohen, unstrukturierten Club Cap. Der gebogene Schirm und das Swoosh-Logo aus Metall verleihen deinem Look ein klares Finish. Schweißableitende Technologie sorgt für kühlen Tragekomfort, während du das Beste aus warmem, sonnigem Wetter machst.

Vorteile

  • Alle Club-Caps sorgen mit mittlerer Höhe den ganzen Tag für Style.
  • Die Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort.
  • Das Twill-Material sorgt für ein leichtes, geschmeidiges Tragegefühl.
  • Die Metallklammer mit Swoosh-Branding ermöglicht eine verstellbare Passform.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Silberplättchen mit Swoosh-Logo aus Metall
  • Verstellbarer Metall-Klemmverschluss mit geprägtem Swoosh
  • Handwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Metallic Silver
  • Style: FB5372-010

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (74)

4.6 Sterne

  • 5 stars

    JesperKjærH504349661

    good quality and good fit for my large head

  • Eric913823023

    It’s perfect ,I love how comfortable it is

  • Wie auf den Bildern!

    Karen9686a9d869a5482fad05797e388874f0

    Sehr gut! Kann ich nur empfehlen.

Nike Dri-FIT Club unstrukturierte Metall-Swoosh-Cap

Nike Dri-FIT Club

€ 27,99

Vervollständige den Look

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Entdecke die unstrukturierte Nike Dri-FIT Club Metal Swoosh Cap

Alle Club-Caps sorgen mit mittlerer Höhe den ganzen Tag für Style.

Die Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schnell verdunstet. Dadurch bleibst du angenehm trocken.