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Nike Dri-FIT Boxershorts mit farbigem Bund aus Baumwolle (3er-Pack, ältere Kinder) - Energy

Nike

Boxershorts aus Baumwolle mit farbigem Bund und Dri-FIT-Technologie (3er-Pack, ältere Kinder)

€ 27,99
Energy
University Red
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Ob in der Schule, im Fitnessstudio oder auf dem Spielfeld – mit diesen Boxershorts bist du bestens für den Tag gerüstet. Sie sind aus atmungsaktivem Baumwoll-Stretch-Jersey gefertigt, während der elastische Bund für eine bequeme Passform sorgt und der geschlossene, zweilagige Pouch genau den richtigen Support bietet.


  • Gezeigte Farbe: Energy
  • Style: IZ7488-300

Nike

€ 27,99

Ob in der Schule, im Fitnessstudio oder auf dem Spielfeld – mit diesen Boxershorts bist du bestens für den Tag gerüstet. Sie sind aus atmungsaktivem Baumwoll-Stretch-Jersey gefertigt, während der elastische Bund für eine bequeme Passform sorgt und der geschlossene, zweilagige Pouch genau den richtigen Support bietet.

Produktinformationen

  • Enthält 3 Paar Boxershorts
  • 95 % Baumwolle/5 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Energy
  • Style: IZ7488-300

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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