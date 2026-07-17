Nike Dri-FIT ADV Ace Schirmmütze

Diese unstrukturierte, niedrig tiefe Schirmmütze wurde für Tennisliebhaber entwickelt und kann sowohl auf dem Spielfeld als auch in der Freizeit getragen werden. Die Belüftung im Design bietet ein luftiges Tragegefühl an den entscheidenden Stellen. Das elastische, schweißableitende Material sorgt für ein frisches Tragegefühl. Der verkürzte AeroBill wurde für minimale Ablenkungen bei deinen Aufschlägen entwickelt, damit du im Spiel selbstbewusst dein Bestes geben kannst.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Anthracite/Weiß

Style: FB6443-010