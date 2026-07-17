Nike Dri-FIT ADV Ace Schirmmütze

Cute but Velcro adjustment pulls longer here.
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This is a cute visor, but the Velcro on the back for adjustments catches on my hair and pulls it out . If you don’t have short hair, beware!
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Diese unstrukturierte, niedrig tiefe Schirmmütze wurde für Tennisliebhaber entwickelt und kann sowohl auf dem Spielfeld als auch in der Freizeit getragen werden. Die Belüftung im Design bietet ein luftiges Tragegefühl an den entscheidenden Stellen. Das elastische, schweißableitende Material sorgt für ein frisches Tragegefühl. Der verkürzte AeroBill wurde für minimale Ablenkungen bei deinen Aufschlägen entwickelt, damit du im Spiel selbstbewusst dein Bestes geben kannst.
Nike Dri-FIT ADV Ace
Diese unstrukturierte, niedrig tiefe Schirmmütze wurde für Tennisliebhaber entwickelt und kann sowohl auf dem Spielfeld als auch in der Freizeit getragen werden. Die Belüftung im Design bietet ein luftiges Tragegefühl an den entscheidenden Stellen. Das elastische, schweißableitende Material sorgt für ein frisches Tragegefühl. Der verkürzte AeroBill wurde für minimale Ablenkungen bei deinen Aufschlägen entwickelt, damit du im Spiel selbstbewusst dein Bestes geben kannst.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.3 Sterne
Cute but Velcro adjustment pulls longer here.
patty0d80bc11bce646eeb2729c6606ff0864
This is a cute visor, but the Velcro on the back for adjustments catches on my hair and pulls it out . If you don’t have short hair, beware!
Comfy stylish visor
DelgertuyaG931496917
Fits true size. Very comfortable. I like it black material inside because when you get sweaty it gets dirty easily. Looks fashionable. Whit color looks good on everything.
JorgeR234536497
Excellent. I gave it to my wife as a gift, and she loves it.
Nike Dri-FIT ADV Ace