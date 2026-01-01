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Nike Dri-FIT Academy Pro Drill Fußballoberteil für ältere Kinder 2026 (Türkei) - Sport Red/Schwarz/Weiß

Türkei 2026 Academy Pro Drill Oberteil

Nike Dri-FIT Drill Fußballoberteil für ältere Kinder

€ 49,99
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Dieses leichte Drill-Oberteil wurde für das Fußballtraining entwickelt. Die seitlichen Mesh-Einsätze sorgen für zusätzliche Luftzirkulation und damit für ein kühles, luftiges Tragegefühl. Dank schweißableitendem Dri-FIT-Material, schmaler Passform und Design mit Viertelreißverschluss kannst du bei jeder Übung und jedem Trainingsspiel dein Tempo ohne Ablenkung erhöhen.


  • Gezeigte Farbe: Sport Red/Schwarz/Weiß
  • Style: IR0472-614

Türkei 2026 Academy Pro Drill Oberteil

€ 49,99

Dieses leichte Drill-Oberteil wurde für das Fußballtraining entwickelt. Die seitlichen Mesh-Einsätze sorgen für zusätzliche Luftzirkulation und damit für ein kühles, luftiges Tragegefühl. Dank schweißableitendem Dri-FIT-Material, schmaler Passform und Design mit Viertelreißverschluss kannst du bei jeder Übung und jedem Trainingsspiel dein Tempo ohne Ablenkung erhöhen.

Vorteile

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Gezeigte Farbe: Sport Red/Schwarz/Weiß
  • Style: IR0472-614

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 150 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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