Nike Dri-FIT Academy Pro Drill Fußballoberteil für ältere Kinder 2026 (Türkei)

Türkei 2026 Academy Pro Drill Oberteil

€ 49,99

Dieses leichte Drill-Oberteil wurde für das Fußballtraining entwickelt. Die seitlichen Mesh-Einsätze sorgen für zusätzliche Luftzirkulation und damit für ein kühles, luftiges Tragegefühl. Dank schweißableitendem Dri-FIT-Material, schmaler Passform und Design mit Viertelreißverschluss kannst du bei jeder Übung und jedem Trainingsspiel dein Tempo ohne Ablenkung erhöhen.

Vorteile Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.