Nike Downshifter 14
Straßenlaufschuh (Damen)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Mit dem Downshifter 14 kannst du einen Gang zulegen. Wir haben die Dämpfung in der Mittelsohle erhöht, um mehr Tragekomfort und Reaktionsfreudigkeit als beim Vorgängermodell zu bieten. Außerdem besteht das Obermaterial aus offenmaschigem Mesh für optimale Atmungsaktivität und ein Mittelfußband sorgt für ein sicheres Tragegefühl.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/British Khaki/Fusion Red/Sail
- Style: IR0210-001
Nike Downshifter 14
Erhöhte Schaumstoffstapel sorgen für eine reaktionsfreudige Dämpfung für mehr Komfort und Sprungkraft.
Mit dem Downshifter 14 kannst du einen Gang zulegen. Wir haben die Dämpfung in der Mittelsohle erhöht, um mehr Tragekomfort und Reaktionsfreudigkeit als beim Vorgängermodell zu bieten. Außerdem besteht das Obermaterial aus offenmaschigem Mesh für optimale Atmungsaktivität und ein Mittelfußband sorgt für ein sicheres Tragegefühl.
Open-Hole-Mesh
Das speziell entwickelte, offenmaschige Mesh-Obermaterial sorgt für Atmungsaktivität und wird durch einen wilden Print unterstrichen.
Federnde Dämpfung
Wir haben die Dämpfung in der Mittelsohle erhöht, um mehr Tragekomfort und Sprungkraft zu bieten.
Bequemer Schutz
Das interne Passformband sorgt für Halt im Mittelfußbereich und ein sicheres Tragegefühl.
Was gibt es Neues?
- Erhöhte Schaumstoff-Sohlenhöhe
- Offenmaschiges Mesh-Obermaterial
Produktinformationen
- Gewicht: ca. 276 g (Damenschuhgröße 39)
- Sprengung: 10 mm
- Gezeigte Farbe: Schwarz/British Khaki/Fusion Red/Sail
- Style: IR0210-001
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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