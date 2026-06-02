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Nike Downshifter 14 SE Straßenlaufschuhe (Damen) - Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo

Nike Downshifter 14 SE

Straßenlaufschuh (Damen)

€ 69,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

  • Gezeigte Farbe: Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo
  • Style: IR1524-600

Nike Downshifter 14 SE

€ 69,99

Erhöhte Schaumstoffstapel sorgen für eine reaktionsfreudige Dämpfung für mehr Komfort und Sprungkraft.

Mit dem Downshifter 14 kannst du einen Gang zulegen. Wir haben die Dämpfung in der Mittelsohle erhöht, um mehr Tragekomfort und Reaktionsfreudigkeit als beim Vorgängermodell zu bieten. Außerdem besteht das Obermaterial aus offenmaschigem Mesh für optimale Atmungsaktivität und ein Mittelfußband sorgt für ein sicheres Tragegefühl.

Open-Hole-Mesh

Das speziell entwickelte, offenmaschige Mesh im Obermaterial bietet Atmungsaktivität.

Federnde Dämpfung

Wir haben die Dämpfung in der Mittelsohle erhöht, um mehr Tragekomfort und Sprungkraft zu bieten.

Bequemer Schutz

Das interne Passformband sorgt für Halt im Mittelfußbereich und ein sicheres Tragegefühl.

Was gibt es Neues?

  • Erhöhte Schaumstoff-Sohlenhöhe
  • Offenmaschiges Mesh-Obermaterial

Produktinformationen

  • Gewicht: ca. 276 g (Damenschuhgröße 39)
  • Sprengung: 10 mm
  • Sonderedition mit Farbspritzern
  • Niedrig geschnittener Schuhkragen
  • Klassische Schnürsenkel
  • Gezeigte Farbe: Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo
  • Style: IR1524-600

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (3)

5 Sterne

  • Comodidad

    lucast907069946

    Comodidad al andar y estilo me encanta el color diseño de la zapatilla

  • Super

    Manuela206723435

    Sehr bequem. Man rollt damit gut ab. Angenehm auf der Straße

  • Alexandra92943537

    Olyan mint a képen😍 Nagyon kényelmes

Nike Downshifter 14 SE Straßenlaufschuhe (Damen)

Nike Downshifter 14 SE

€ 69,99

Verbesserte Atmungsaktivität und eine Mittelsohle aus weichem Schaumstoff federn jeden Schritt ab.

Speziell entwickelt für

Straßenläufe

Dämpfung

Reaktionsfreudig

Schuhgewicht

Ca. 276 g (Damenschuhgröße 39)

Sprengung

10 mm

Technische Daten

Schuhgewicht

Ca. 276 g (Damenschuhgröße 39)

Sprengung

10 mm

Merkmale, die überzeugen

  • Atmungsaktives Obermaterial

    Das speziell entwickelte, offenmaschige Mesh im Obermaterial bietet Atmungsaktivität.

  • Bequeme Mittelsohle

    Wir haben die Dämpfung in der Mittelsohle für mehr Tragekomfort und Sprungkraft erhöht.

  • Sichere Passform

    Das interne Mittelfußband sorgt für Halt im Mittelfußbereich und ein sicheres Tragegefühl.

Vervollständige den Look

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