Denver Nuggets Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren

Mit seinem weißen Hintergrund ist das Association Edition Trikot wie ein roter Faden, der alle Teams der NBA verbindet. Das Denver Nuggets Trikot wurde von den Trikots der Profis auf dem Hallenparkett inspiriert– von den Teamfarben und Grafiken bis hin zu leichtem, schweißableitendem Mesh. Auf dem Spielfeld sowie in der Freizeit kannst du dich auf trockenen, kühlen Tragekomfort freuen. Gleichzeitig repräsentierst du deine Stars und das Spiel, das du so liebst.

Gezeigte Farbe: Weiß

Style: DN2075-100