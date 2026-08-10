Nike Dash Dri-FIT Laufshorts (ältere Kinder, Mädchen)

Nike Dash

€ 19,99 € 27,99 29 % Rabatt

Stell dich jedem Kilometer – mit mutigem Style und luftigem Tragegefühl. Die Nike Dash Laufshorts sitzen auf Taillenhöhe und sorgen mit kühlendem Dri-FIT-Material, geschwungenem Saum und luftiger Passform dafür, dass deine Beine atmen können, während du Rekorde brichst.

Vorteile Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.