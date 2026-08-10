 
Bild 1 von 5
Nike Dash Dri-FIT Laufshorts (ältere Kinder, Mädchen) - Schwarz/Light Smoke Grey/Weiß

Recyclingmaterialien

Nike Dash

Dri-FIT Laufshorts für ältere Kinder (Mädchen)

29 % Rabatt
Größe auswählenGrößentabelle

Klarna An der Kasse verfügbar.

Dieses Produkt besteht zu mindestens 50 % aus recycelten Polyesterfasern.

Stell dich jedem Kilometer – mit mutigem Style und luftigem Tragegefühl. Die Nike Dash Laufshorts sitzen auf Taillenhöhe und sorgen mit kühlendem Dri-FIT-Material, geschwungenem Saum und luftiger Passform dafür, dass deine Beine atmen können, während du Rekorde brichst.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Light Smoke Grey/Weiß
  • Style: IF1760-010

Nike Dash

29 % Rabatt

Stell dich jedem Kilometer – mit mutigem Style und luftigem Tragegefühl. Die Nike Dash Laufshorts sitzen auf Taillenhöhe und sorgen mit kühlendem Dri-FIT-Material, geschwungenem Saum und luftiger Passform dafür, dass deine Beine atmen können, während du Rekorde brichst.

Vorteile

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.

Produktinformationen

  • Body: 100 % Polyester Bund: 78 % Polyester/12 % Nylon/10 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Light Smoke Grey/Weiß
  • Style: IF1760-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 130 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (1)

2 Sterne

  • not a favorite

    natishaw77259008

    runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.

Nike Dash Dri-FIT Laufshorts (ältere Kinder, Mädchen)

Nike Dash

29 % Rabatt

Vervollständige den Look