CR7 Academy Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)

Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Fliege wie Ronaldo zum Tor, während du deine Skills auf dem Spielfeld verbesserst. Wir haben diese gestrickten Shorts mit unserer schweißableitenden Dri-FIT-Technologie ausgestattet, damit du trocken bleibst und dich wohlfühlst.