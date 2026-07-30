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Nike Court Vision SE Herrenschuh - Rattan/Rocky Tan/Mink Brown

Nike Court Vision SE

Herrenschuh

€ 84,99
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Liebst du auch den Old-School-Style des Basketballs der 80er Jahre? Entdecke den Court Vision Dieses Modell vereint Camouflage-Stoffe und Kunstleder mit einer Gummi-Cupsohle und sorgt für ganztägigen Tragekomfort, angelehnt an einige der legendärsten Silhouetten der Vergangenheit.


  • Gezeigte Farbe: Rattan/Rocky Tan/Mink Brown
  • Style: IV5722-200

Nike Court Vision SE

€ 84,99

Liebst du auch den Old-School-Style des Basketballs der 80er Jahre? Entdecke den Court Vision Dieses Modell vereint Camouflage-Stoffe und Kunstleder mit einer Gummi-Cupsohle und sorgt für ganztägigen Tragekomfort, angelehnt an einige der legendärsten Silhouetten der Vergangenheit.

Vorteile

  • Perforationen an den Zehen und Seiten sorgen für Atmungsaktivität.
  • Das Obermaterial aus Textil und Kunstleder erhöht die Strapazierfähigkeit.

Produktinformationen

  • Gepolsterter Schuhkragen
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Rattan/Rocky Tan/Mink Brown
  • Style: IV5722-200

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (2)

5 Sterne

  • Nickff2a3e3801814ea08d23f919c903aa0c

    Nike always represents with quality design, look and comfort! A++

  • Couldn't Pass these Up

    Felicia964454489

    I love these shoes. They fit well and I LOVE all things camo!!!

Nike Court Vision SE Herrenschuh

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