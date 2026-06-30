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Nike Court Vision Low Herrenschuh - Summit White/Silver Sage/Schwarz

Nike Court Vision Low

Herrenschuh

€ 79,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Liebst du auch den Old-School-Style des Basketballs der 80er Jahre? Entdecke den Court Vision Der Schuh aus Kunstleder mit einer Cupsohle aus Gummi bietet ganztägigen Tragekomfort und wurde von einigen der legendärsten Styles der Vergangenheit inspiriert.


  • Gezeigte Farbe: Summit White/Silver Sage/Schwarz
  • Style: IM0459-104

Nike Court Vision Low

€ 79,99

Liebst du auch den Old-School-Style des Basketballs der 80er Jahre? Entdecke den Court Vision Der Schuh aus Kunstleder mit einer Cupsohle aus Gummi bietet ganztägigen Tragekomfort und wurde von einigen der legendärsten Styles der Vergangenheit inspiriert.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Textil und Kunstleder ist strapazierfähig und bequem.
  • Die Perforation an der Zehenbox und den Seiten sorgt für Atmungsaktivität.
  • Die Gummisohle mit vernähter Cupsohle ist besonders strapazierfähig.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Summit White/Silver Sage/Schwarz
  • Style: IM0459-104

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (2)

5 Sterne

  • Beautiful

    Abel871517591

    Nice sneaker for every occasion. I love it

  • Altijd goed

    johnbc563c7888a1942868d8abdb014886033

    Voor mij mijn 4 de keer Court, deze vind ik bijzonder mooi!

Nike Court Vision Low Herrenschuh

Nike Court Vision Low

€ 79,99

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