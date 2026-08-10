Nike Court Borough Mid 2 Schuh für Babys und Kleinkinder

Mit dem Nike Court Borough Mid 2 fühlt sich dein Kind wie ein All-Star auf dem Court. Das klassische Mid-Top-Design mit strapazierfähigem Leder sorgt für einen hochwertigen Look und ein großartiges Tragegefühl. Mit dem Klettverschlussriemen lässt sich der Schuh einfach an- und ausziehen.

Gezeigte Farbe: Weiß/Weiß/Weiß

Style: CD7784-100