Nike Control Fußball

Der Control Fußball ist mit unserer innovativen OMNISculpt-Technologie ausgestattet. Die in das Obermaterial eingearbeiteten Kerben sorgen für eine präzisere Flugbahn nach dem Schuss. Dank der innovativen 4-Panel-Konstruktion hat der Ball größere Sweetspots und die Ballform bleibt erhalten. Die All Conditions Control-Technologie (ACC) ist mit ihrer griffigen Struktur ideal bei nassen und trockenen Bedingungen.

Gezeigte Farbe: Weiß/Bright Crimson/Anthracite/Schwarz

Style: IQ0618-100