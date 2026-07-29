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Nike Control Fußball - Weiß/Bright Crimson/Anthracite/Schwarz

Nike Control

Fußball

€ 139,99

Klarna An der Kasse verfügbar.

Der Control Fußball ist mit unserer innovativen OMNISculpt-Technologie ausgestattet. Die in das Obermaterial eingearbeiteten Kerben sorgen für eine präzisere Flugbahn nach dem Schuss. Dank der innovativen 4-Panel-Konstruktion hat der Ball größere Sweetspots und die Ballform bleibt erhalten. Die All Conditions Control-Technologie (ACC) ist mit ihrer griffigen Struktur ideal bei nassen und trockenen Bedingungen.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Bright Crimson/Anthracite/Schwarz
  • Style: IQ0618-100

Nike Control

€ 139,99

Der Control Fußball ist mit unserer innovativen OMNISculpt-Technologie ausgestattet. Die in das Obermaterial eingearbeiteten Kerben sorgen für eine präzisere Flugbahn nach dem Schuss. Dank der innovativen 4-Panel-Konstruktion hat der Ball größere Sweetspots und die Ballform bleibt erhalten. Die All Conditions Control-Technologie (ACC) ist mit ihrer griffigen Struktur ideal bei nassen und trockenen Bedingungen.

Vorteile

  • Dank der Kontrastfarben ist der Ball gut sichtbar.
  • Der speziell platzierte Druck bietet Grip und verbessert gleichzeitig die aerodynamischen Eigenschaften.

Produktinformationen

  • 37 % Polyurethan (PU) / 33 % Gummi / 20 % Polyester / 10 % Viskose
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Bright Crimson/Anthracite/Schwarz
  • Style: IQ0618-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Awesome sauce

    parisj750639359

    This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended

Nike Control Fußball

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