Nike Control Fußball

Awesome sauce
parisj750639359
This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended
Klarna An der Kasse verfügbar.
Der Control Fußball ist mit unserer innovativen OMNISculpt-Technologie ausgestattet. Die in das Obermaterial eingearbeiteten Kerben sorgen für eine präzisere Flugbahn nach dem Schuss. Dank der innovativen 4-Panel-Konstruktion hat der Ball größere Sweetspots und die Ballform bleibt erhalten. Die All Conditions Control-Technologie (ACC) ist mit ihrer griffigen Struktur ideal bei nassen und trockenen Bedingungen.
Nike Control
Der Control Fußball ist mit unserer innovativen OMNISculpt-Technologie ausgestattet. Die in das Obermaterial eingearbeiteten Kerben sorgen für eine präzisere Flugbahn nach dem Schuss. Dank der innovativen 4-Panel-Konstruktion hat der Ball größere Sweetspots und die Ballform bleibt erhalten. Die All Conditions Control-Technologie (ACC) ist mit ihrer griffigen Struktur ideal bei nassen und trockenen Bedingungen.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
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This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended
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