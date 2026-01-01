Recyclingmaterialien
Nike Commute
Tragetasche (20 l)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Moderne Pendler:innen schätzen funktionelle Mode. Das Hauptfach dieser trendigen Tasche verfügt über eine weiche, gefütterte Laptop-Hülle, in der du deine technischen Geräte sicher und übersichtlich aufbewahren kannst. Eine Reißverschlusstasche auf der Vorderseite ermöglicht schnellen Zugriff auf deine kleinen Essentials, während eine erweiterbare Reißverschlusstasche auf einer Seite Platz für die meisten großen Wasserflaschen bietet. Reflektierende Details verleihen dir einen auffälligen Look.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Reflect Silver
- Style: IQ1283-010
Nike Commute
Moderne Pendler:innen schätzen funktionelle Mode. Das Hauptfach dieser trendigen Tasche verfügt über eine weiche, gefütterte Laptop-Hülle, in der du deine technischen Geräte sicher und übersichtlich aufbewahren kannst. Eine Reißverschlusstasche auf der Vorderseite ermöglicht schnellen Zugriff auf deine kleinen Essentials, während eine erweiterbare Reißverschlusstasche auf einer Seite Platz für die meisten großen Wasserflaschen bietet. Reflektierende Details verleihen dir einen auffälligen Look.
Vorteile
- Der abnehmbare Schulterträger und die großen Tragegriffe bieten vielseitige Tragemöglichkeiten.
- In der abnehmbaren Minitasche kannst du kleine Gegenstände aufbewahren.
- Die Innentasche eignet sich zur Aufbewahrung eines Laptops mit einer Größe von bis zu 15 Zoll.
Produktinformationen
- 30,5 x 40,5 x 15 cm (B x H x T)
- Body: 100 % Nylon. Futter: 95 % Polyester/5 % Nylon Münztasche: Body: 100 % Nylon. Futter: 100 % Polyester;
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Reflect Silver
- Style: IQ1283-010
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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