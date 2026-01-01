Nike Commute Tragetasche (20 l)

Moderne Pendler:innen schätzen funktionelle Mode. Das Hauptfach dieser trendigen Tasche verfügt über eine weiche, gefütterte Laptop-Hülle, in der du deine technischen Geräte sicher und übersichtlich aufbewahren kannst. Eine Reißverschlusstasche auf der Vorderseite ermöglicht schnellen Zugriff auf deine kleinen Essentials, während eine erweiterbare Reißverschlusstasche auf einer Seite Platz für die meisten großen Wasserflaschen bietet. Reflektierende Details verleihen dir einen auffälligen Look.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Reflect Silver

Style: IQ1283-010