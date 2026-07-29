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Nike Commute Nike Tech Crossbody-Tasche (1 l) - Light Bone/Light Bone/Schwarz

Recyclingmaterialien

Nike Commute

Nike Tech Crossbody-Tasche (1 l)

€ 29,99
Light Bone/Light Bone/Schwarz
Schwarz/Schwarz/Reflect Silver
EINHEITSGRÖSSE

Klarna An der Kasse verfügbar.

Die ultimative Pendler-Tasche mit Nike Tech-Ästhetik. Klein, aber fein – diese Tasche hat die perfekte Größe für all deine kleinen alltäglichen Essentials. Sie hat sowohl vorne als auch hinten Reißverschlussfächer. Eine Innentasche auf der Rückseite sorgt dafür, dass deine Wertsachen gut organisiert und griffbereit sind. Reflektierende Details verleihen dir einen auffälligen Look.


  • Gezeigte Farbe: Light Bone/Light Bone/Schwarz
  • Style: IU1421-072

Nike Commute

€ 29,99

Die ultimative Pendler-Tasche mit Nike Tech-Ästhetik. Klein, aber fein – diese Tasche hat die perfekte Größe für all deine kleinen alltäglichen Essentials. Sie hat sowohl vorne als auch hinten Reißverschlussfächer. Eine Innentasche auf der Rückseite sorgt dafür, dass deine Wertsachen gut organisiert und griffbereit sind. Reflektierende Details verleihen dir einen auffälligen Look.

Vorteile

  • Der verstellbare Schulterträger lässt sich auf beiden Seiten tragen.
  • Der gepolsterte Rückeneinsatz sorgt für zusätzlichen Tragekomfort.

Produktinformationen

  • Ca. 12,5 x 20,5 x 18 cm (B x H x T)
  • Body: 100 % Nylon; Futter: 100 % Polyester.
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
  • Gezeigte Farbe: Light Bone/Light Bone/Schwarz
  • Style: IU1421-072

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Thomas33294383

    Leger et pratique. On peut mettre facilement un étui de lunette ou/et un grand téléphone (type S24 ultra).

Nike Commute Nike Tech Crossbody-Tasche (1 l)

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