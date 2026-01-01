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Nike Club unstrukturierte Strickmütze - Fir/Sanddrift/Sanddrift

Recyclingmaterialien

Nike Club

Unstrukturierte Strickmütze

€ 34,99
Fir/Sanddrift/Sanddrift
Schwarz/Ale Brown/Sanddrift
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Ein aufgesticktes Wappen und ein Waffelstrick-Schirm verleihen dieser klassischen, mittelhohen Club-Cap einen hochwertigen Touch. Sie besteht aus strapazierfähigem Baumwoll-Canvas-Material und hat einen gebogenen Schirm für einen klassischen Look.


  • Gezeigte Farbe: Fir/Sanddrift/Sanddrift
  • Style: IQ1326-323

Nike Club

€ 34,99

Ein aufgesticktes Wappen und ein Waffelstrick-Schirm verleihen dieser klassischen, mittelhohen Club-Cap einen hochwertigen Touch. Sie besteht aus strapazierfähigem Baumwoll-Canvas-Material und hat einen gebogenen Schirm für einen klassischen Look.

Produktinformationen

  • Verstellbarer Schiebeverschluss aus Metall
  • Body: 100 % Baumwolle Einsätze: 100 % Polyester Futter vorne: 100 % Polyester
  • Handwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Fir/Sanddrift/Sanddrift
  • Style: IQ1326-323

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

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