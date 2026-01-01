Nike Club unstrukturierte Strickmütze

Ein aufgesticktes Wappen und ein Waffelstrick-Schirm verleihen dieser klassischen, mittelhohen Club-Cap einen hochwertigen Touch. Sie besteht aus strapazierfähigem Baumwoll-Canvas-Material und hat einen gebogenen Schirm für einen klassischen Look.

Gezeigte Farbe: Fir/Sanddrift/Sanddrift

Style: IQ1326-323