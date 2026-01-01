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Nike Club unstrukturierte Maler-Cap aus Denim - College Navy/Pink Foam

Recyclingmaterialien

Nike Club

Unstrukturierte Maler-Cap aus Denim

€ 34,99
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Die Airbrush-Färbetechnik verleiht dieser Club-Cap aus Denim einen Used-Look. Der gebogene Schirm und das mittelhohe Profil sorgen für einen klassischen Look. A


  • Gezeigte Farbe: College Navy/Pink Foam
  • Style: IQ1314-419

Nike Club

€ 34,99

Die Airbrush-Färbetechnik verleiht dieser Club-Cap aus Denim einen Used-Look. Der gebogene Schirm und das mittelhohe Profil sorgen für einen klassischen Look. A

Produktinformationen

  • Gewebter Patch
  • Verstellbarer Riemen hinten
  • Schiebeverschluss aus Metall
  • Body: 100 % Baumwolle. Einsatzfutter vorne: 100 % Polyester
  • Handwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: College Navy/Pink Foam
  • Style: IQ1314-419

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

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