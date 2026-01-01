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Recyclingmaterialien
Nike Club
Unstrukturierte Maler-Cap aus Denim
€ 34,99
Klarna An der Kasse verfügbar.
Die Airbrush-Färbetechnik verleiht dieser Club-Cap aus Denim einen Used-Look. Der gebogene Schirm und das mittelhohe Profil sorgen für einen klassischen Look. A
- Gezeigte Farbe: College Navy/Pink Foam
- Style: IQ1314-419
Nike Club
€ 34,99
Die Airbrush-Färbetechnik verleiht dieser Club-Cap aus Denim einen Used-Look. Der gebogene Schirm und das mittelhohe Profil sorgen für einen klassischen Look. A
Produktinformationen
- Gewebter Patch
- Verstellbarer Riemen hinten
- Schiebeverschluss aus Metall
- Body: 100 % Baumwolle. Einsatzfutter vorne: 100 % Polyester
- Handwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: College Navy/Pink Foam
- Style: IQ1314-419
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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