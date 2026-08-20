Nike Club unstrukturierte Futura Wash-Cap

Diese Nike Club Cap ist eine klassische, mittellange Cap mit vielen Styling-Optionen. Sie besteht aus geschmeidigem Baumwoll-Twill, der dank einer weichen Waschung für unkomplizierten Tragekomfort vom ersten Tag an sorgt. Der vorgeformte Schirm sorgt für lässigen Style und der verstellbare Riemen hinten ermöglicht eine optimale Passform.

Gezeigte Farbe: Weiß/Schwarz

Style: FB5368-100