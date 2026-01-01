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Nike Club unstrukturierte Denim-Cap (Kinder) - College Navy/Weiß

Nike Club

Unstrukturierte Denim-Cap (Kinder)

€ 27,99

Klarna An der Kasse verfügbar.

Diese Cap ist eine klassische Baseball-Cap im Nike-Swoosh-Style, ist aus Denim gefertigt und verfügt über einen verstellbaren Strapback-Verschluss, der eine individuelle, bequeme Passform ermöglicht. Der gebogene Schirm und das Schweißband an der Innenseite sorgen für kühlen, trockenen Tragekomfort beim Spaß in der Sonne.


  • Gezeigte Farbe: College Navy/Weiß
  • Style: IO8231-419

Nike Club

€ 27,99

Diese Cap ist eine klassische Baseball-Cap im Nike-Swoosh-Style, ist aus Denim gefertigt und verfügt über einen verstellbaren Strapback-Verschluss, der eine individuelle, bequeme Passform ermöglicht. Der gebogene Schirm und das Schweißband an der Innenseite sorgen für kühlen, trockenen Tragekomfort beim Spaß in der Sonne.

Vorteile

  • Mittelhohes Design
  • Gebogener Schirm

Produktinformationen

  • 100 % Baumwolle
  • Handwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: College Navy/Weiß
  • Style: IO8231-419

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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