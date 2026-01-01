Nike Club
Unstrukturierte Denim-Cap (Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Diese Cap ist eine klassische Baseball-Cap im Nike-Swoosh-Style, ist aus Denim gefertigt und verfügt über einen verstellbaren Strapback-Verschluss, der eine individuelle, bequeme Passform ermöglicht. Der gebogene Schirm und das Schweißband an der Innenseite sorgen für kühlen, trockenen Tragekomfort beim Spaß in der Sonne.
- Gezeigte Farbe: College Navy/Weiß
- Style: IO8231-419
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Diese Cap ist eine klassische Baseball-Cap im Nike-Swoosh-Style, ist aus Denim gefertigt und verfügt über einen verstellbaren Strapback-Verschluss, der eine individuelle, bequeme Passform ermöglicht. Der gebogene Schirm und das Schweißband an der Innenseite sorgen für kühlen, trockenen Tragekomfort beim Spaß in der Sonne.
Vorteile
- Mittelhohes Design
- Gebogener Schirm
Produktinformationen
- 100 % Baumwolle
- Handwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: College Navy/Weiß
- Style: IO8231-419
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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