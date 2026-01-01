Nike Club unstrukturierte Denim-Cap (Kinder)

Diese Cap ist eine klassische Baseball-Cap im Nike-Swoosh-Style, ist aus Denim gefertigt und verfügt über einen verstellbaren Strapback-Verschluss, der eine individuelle, bequeme Passform ermöglicht. Der gebogene Schirm und das Schweißband an der Innenseite sorgen für kühlen, trockenen Tragekomfort beim Spaß in der Sonne.

Gezeigte Farbe: College Navy/Weiß

Style: IO8231-419