Nike Club Sneaker-Hose (Herren)

Wenn du nach einem Klassiker suchst – tritt dem Club bei. Wir haben eine Hose mit der perfekten Länge und den perfekten Proportionen entworfen, um deine Schuhe zur Geltung zu bringen. Sie hat eine lockere Passform mit leicht zulaufendem Bein und verkürzter Länge, die bis zur Lasche deiner Low-Top-Sneaker reicht.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß

Style: IQ4941-010