Nike Club
Organizer-Set (vierteilig)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Verabschiede dich von Unordnung und sorge für Ordnung. Dieses Set umfasst drei Würfel zur Aufbewahrung und eine große Schuhtasche, in der du deine Sneaker getrennt von deiner übrigen Ausrüstung verstauen kannst.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: IW7999-091
Nike Club
Verabschiede dich von Unordnung und sorge für Ordnung. Dieses Set umfasst drei Würfel zur Aufbewahrung und eine große Schuhtasche, in der du deine Sneaker getrennt von deiner übrigen Ausrüstung verstauen kannst.
Vorteile
- Mehrere Aufbewahrungsmöglichkeiten eignen sich zur übersichtlichen Aufbewahrung deiner Sachen.
- Strapazierfähiges Ripstop-Material für den täglichen Einsatz.
Produktinformationen
- 2 kg
- Kleine Tasche: ca. 30,5 x 15 x 8,9 cm (B x H x T). Mittlere Tasche: ca. 30,5 x 23 x 8,9 cm (B x H x T). Große Tasche: ca. 35,5 x 30,5 x 8,9 cm (B x H x T)
- 100 % Polyester
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: IW7999-091
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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