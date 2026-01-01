Diese wasserfeste Nike Club Laptoptasche bietet Platz für einen Laptop mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 16 Zoll, und in der Reißverschlusstasche auf der Vorderseite können ein Tablet mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 14 Zoll oder Zubehör verstaut werden.

Gezeigte Farbe: Space Purple/Bleached Coral/Schwarz

Style: IW7915-570