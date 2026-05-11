Nike Club French-Terry-Hose mit offenem Saum (Herren)

Diese klassische Jogger ist clean und lässig. Ihr mittelschweres French-Terry-Material (mit nicht angerauten Schlaufen an der Innenseite) sorgt für Struktur, Atmungsaktivität und ein weiches Tragegefühl. Durch den offenen Saum liegt die Hose locker auf deinen Schuhen auf.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß

Style: HQ4422-010