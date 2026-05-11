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Nike Club French-Terry-Hose mit offenem Saum (Herren) - Schwarz/Schwarz/Weiß

Nike Club

French-Terry-Hose mit offenem Saum (Herren)

€ 54,99
Schwarz/Schwarz/Weiß
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Weiß
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Diese klassische Jogger ist clean und lässig. Ihr mittelschweres French-Terry-Material (mit nicht angerauten Schlaufen an der Innenseite) sorgt für Struktur, Atmungsaktivität und ein weiches Tragegefühl. Durch den offenen Saum liegt die Hose locker auf deinen Schuhen auf.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: HQ4422-010

Nike Club

€ 54,99

Diese klassische Jogger ist clean und lässig. Ihr mittelschweres French-Terry-Material (mit nicht angerauten Schlaufen an der Innenseite) sorgt für Struktur, Atmungsaktivität und ein weiches Tragegefühl. Durch den offenen Saum liegt die Hose locker auf deinen Schuhen auf.

Vorteile

  • Das Design ist am Gesäß und an den Oberschenkeln relaxt geschnitten und sorgt so für eine lässige Passform.
  • In den Gesäßtaschen mit Druckknopf kannst du kleine Gegenstände sicher aufbewahren.

Produktinformationen

  • Aufgesticktes Nike Futura-Logo
  • Elastischer Bund mit äußerem Kordelzug
  • Taschen für die Hände
  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester. Seitentasche: 100 % Baumwolle. Hintere Tasche: 100 % Baumwolle.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: HQ4422-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 183 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (14)

3.7 Sterne

  • AntoninoS204272534

    Too fragile, I wore them 2 times and there is already a hole

  • AfonsoB259257767

    I’m 181cm and S is fine/little bit loose

  • Bra byxa men stor storlek

    JesperH824442880

    Skönt material men stora i storleken. Har vanligtsvis large men borde valt medium i denna

Nike Club French-Terry-Hose mit offenem Saum (Herren)

Nike Club

€ 54,99

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