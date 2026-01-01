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Nike Club
Flow-Shorts aus French Terry für Herren
€ 49,99
Klarna An der Kasse verfügbar.
Wenn du nach einem Klassiker suchst – tritt dem Club bei. Mit diesen Shorts aus bequemem French-Terry-Material gehst du immer mit dem Flow.
- Gezeigte Farbe: Fir/Phantom
- Style: IQ7658-323
Nike Club
€ 49,99
Wenn du nach einem Klassiker suchst – tritt dem Club bei. Mit diesen Shorts aus bequemem French-Terry-Material gehst du immer mit dem Flow.
Vorteile
- Das mittelschwere French Terry ist von Natur aus atmungsaktiv und verfügt über weiche Schlaufen an der Innenseite.
- Unsere Standardpassform sorgt für ein relaxtes Tragegefühl am Gesäß und an den Oberschenkeln.
- Die Innennaht endet oberhalb des Knies.
Produktinformationen
- Aufgesticktes Nike Futura Logo auf der Gesäßtasche
- Taschen für die Hände
- Tasche hinten mit Druckknopfverschluss
- Elastischer Bund mit Kordelzug
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Seitentasche (Handrücken zugewandte Seite): 100 % Baumwolle Hintere Tasche: 100 % Baumwolle.
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Fir/Phantom
- Style: IQ7658-323
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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