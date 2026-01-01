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Nike Club Flow-Shorts aus French Terry für Herren - Fir/Phantom

Nike Club

Flow-Shorts aus French Terry für Herren

€ 49,99
Fir/Phantom
Schwarz/Phantom
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Wenn du nach einem Klassiker suchst – tritt dem Club bei. Mit diesen Shorts aus bequemem French-Terry-Material gehst du immer mit dem Flow.


  • Gezeigte Farbe: Fir/Phantom
  • Style: IQ7658-323

Nike Club

€ 49,99

Wenn du nach einem Klassiker suchst – tritt dem Club bei. Mit diesen Shorts aus bequemem French-Terry-Material gehst du immer mit dem Flow.

Vorteile

  • Das mittelschwere French Terry ist von Natur aus atmungsaktiv und verfügt über weiche Schlaufen an der Innenseite.
  • Unsere Standardpassform sorgt für ein relaxtes Tragegefühl am Gesäß und an den Oberschenkeln.
  • Die Innennaht endet oberhalb des Knies.

Produktinformationen

  • Aufgesticktes Nike Futura Logo auf der Gesäßtasche
  • Taschen für die Hände
  • Tasche hinten mit Druckknopfverschluss
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Seitentasche (Handrücken zugewandte Seite): 100 % Baumwolle Hintere Tasche: 100 % Baumwolle.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Fir/Phantom
  • Style: IQ7658-323

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Nike Club Flow-Shorts aus French Terry für Herren

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