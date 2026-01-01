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Nike City
Strickschal
€ 44,99
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Pack dich warm ein und trotze der Kälte mit diesem kuscheligen Strickschal.
- Gezeigte Farbe: College Grey/Sail
- Style: II5187-043
Nike City
€ 44,99
Pack dich warm ein und trotze der Kälte mit diesem kuscheligen Strickschal.
Produktinformationen
- 41 % Polyester / 33 % Viskose / 14 % Nylon / 12 % Acryl
- Handwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: College Grey/Sail
- Style: II5187-043
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