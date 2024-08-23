Chicago Bulls Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren

Die Chicago Bulls Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts wurden von den authentischen NBA Shorts inspiriert. Sie sind aus schweißableitendem Material und haben leicht zugängliche Seitentaschen. Die Designdetails entsprechen denen der Spielerkleidung deines Teams. Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester.

Gezeigte Farbe: University Red/Weiß/Weiß

Style: AJ5593-657