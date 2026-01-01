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Chicago Bulls Courtside Nike NBA Club Fleece-Jogger für Herren - Schwarz/University Red

Chicago Bulls Courtside

Nike NBA Club Fleece-Jogger für Herren

€ 79,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Du liebst die Bulls? Dann zeig es! Mit dieser besonderen Jogger im spritzlackierten Grafitti-Look bleibst du deinem Fan-Dasein treu.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/University Red
  • Style: HV9776-010

Chicago Bulls Courtside

€ 79,99

Du liebst die Bulls? Dann zeig es! Mit dieser besonderen Jogger im spritzlackierten Grafitti-Look bleibst du deinem Fan-Dasein treu.

Vorteile

Das mittelschwere, leicht angeraute Fleece ist außen geschmeidig, innen leicht flauschig und bietet kuscheligen Tragekomfort und ein luftiges Tragegefühl. Dieses bequeme Kleidungsstück, das du das ganze Jahr über tragen kannst, eignet sich ideal für die schwierigen Zwischentemperaturen.

Produktinformationen

  • Geripptes Bündchen
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Seitentasche (Handrücken zugewandte Seite): 100 % Baumwolle; Hintere Tasche: 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/University Red
  • Style: HV9776-010

Größe und Passform

    • Standardpassform: lässig und traditionell
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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