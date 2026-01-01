Recyclingmaterialien
Chicago Bulls Courtside
Jordan Dri-FIT NBA Mesh-Trainingsshorts für Herren
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Fanliebe bleibt für immer. Und deine Treue zu den Bulls? Fest verwurzelt. Mit diesen bedruckten Trainingsshorts zeigst du deine Loyalität klar und selbstbewusst mit Dri-FIT-Technologie, die Schweiß ableitet.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/University Red
- Style: HV9705-010
Chicago Bulls Courtside
Fanliebe bleibt für immer. Und deine Treue zu den Bulls? Fest verwurzelt. Mit diesen bedruckten Trainingsshorts zeigst du deine Loyalität klar und selbstbewusst mit Dri-FIT-Technologie, die Schweiß ableitet.
Vorteile
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Produktinformationen
- Elastischer Bund mit Kordelzug
- Seitentaschen
- Body/Futter: 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/University Red
- Style: HV9705-010
Größe und Passform
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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