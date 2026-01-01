Chelsea 25/26
Nike Heritage Rucksack
Klarna An der Kasse verfügbar.
Mit dem Nike Heritage Rucksack hast du deine Ausrüstung immer dabei. Das großzügige Hauptfach verfügt über ein zusätzliches Fach, in dem du einen Laptop bis 15 Zoll verstauen kannst und somit immer griffbereit hast. Die zwei zusätzlichen Reißverschlusstaschen eignen sich zur übersichtlichen Aufbewahrung deiner Ausrüstung. Dieses Produkt besteht aus mindestens 65 % recycelten Polyesterfasern.
- Gezeigte Farbe: Bright Blue/Weiß
- Style: IU3593-477
Chelsea 25/26
Mit dem Nike Heritage Rucksack hast du deine Ausrüstung immer dabei. Das großzügige Hauptfach verfügt über ein zusätzliches Fach, in dem du einen Laptop bis 15 Zoll verstauen kannst und somit immer griffbereit hast. Die zwei zusätzlichen Reißverschlusstaschen eignen sich zur übersichtlichen Aufbewahrung deiner Ausrüstung. Dieses Produkt besteht aus mindestens 65 % recycelten Polyesterfasern.
Vorteile
- Die zusätzlichen Reißverschlussfächer ermöglichen eine übersichtliche Aufbewahrung und bieten sicheren Stauraum für Schlüssel, Geldbeutel und Smartphone.
- Das strapazierfähige, dicht gewebte Polyestermaterial sorgt für Halt.
- Die Schulterträger und die Rückseite sind gepolstert und sorgen somit für besonders hohen Tragekomfort.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Handwäsche
- Gezeigte Farbe: Bright Blue/Weiß
- Style: IU3593-477
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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